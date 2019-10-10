أخبار مصر | الأعلى للإعلام: نحارب القرصنة الإعلامية لحماية حقوق المنتجين والمبدعين وصناعة السينما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأعلى للإعلام: نحارب القرصنة الإعلامية لحماية حقوق المنتجين والمبدعين وصناعة السينما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يملك جميع الأدوات لمنع القرصنة على حقوق الملكية الفكرية في مجال المصنفات الفنية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس سيطبق لائحة الجزاءات في حدها الأقصى لأى وسيلة إعلامية تنتهك الحقوق الحصرية للأعمال الإبداعية، مشيرًا إلى أن محاربة القرصنة فى المجال الإعلامي تحمي حقوق المنتجين والمبدعين، كما تحمي صناعة السينما.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد من قبل أنه فى إطار رصد المجلس ومتابعة المواقع الإلكترونية المختلفة فقد تم رصد العديد من المواقع التي تقوم ببث محتوى مملوك للغير من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام، مما يكبد منتجي وأصحاب هذا المحتوى خسائر بالغة.

