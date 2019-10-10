شكرا لقرائتكم خبر عن «يا أنا يا مفيش أصلي معنديش في الثانوي هزار».. طالبات كفر الدوار يقتحمن «تريند تويتر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«يا أنا يا مفيش أصلي معنديش في الثانوي هزار.. أنا اللي أقول فين وامتى وأنا اللي أختار.. محافظتنا بحيرة، إدارتنا كفر الدوار.. أوووه يا فرافيرو يا.. كل مكان بنروحه.. الناس بيسألونا انتوا مين وجايين منين، واحنا بنقولهم من كفر الدوار».

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بهذه الكلمات تم استبدال كلمات أغنية المطرب تامر حسني من طالبات إحدى المدارس الثانوية في كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، في مقطع فيديو يظهر خلاله ما يبدو أنه طابور مدرسي أو حصة كشافة، وسط تواجد المعلمين.

مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع اسم مدينة #كفر_الدوار لتصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وسط حالة كبيرة من السخرية والجدل بسب تصرف الطالبات وإدارة المدرسة.

وسخر مغرّدون على موقع «تويتر» من النشيد الهزلي، فقال حساب باسم «وداعًا»: «مدارس قناطر تامر حسني، فرع كفر الدوار»، فيما قال حساب آخر باسم «حسام»: «دي مدرسة تامر حسني الثانوية للبنات».