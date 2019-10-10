شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: الإفراج عن 399 سجينًا بمناسبة «نصر أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت وزارة الداخلية، الخميس، عن 399 نزيلا بالعفو والافراج الشرطى،بمناسبة عيد إنتصار السادس من أكتوبر.

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وقالت الوزارة، في بيان الخميس: «تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال (بإنتصار السادس من أكتوبر)،فقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (119) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».

وأضافت: « كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (280) نزيلاً إفراجاً شرطياً».

وتابعت: «يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع».