شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: الكشف عن أول منطقة صناعية فرعونية بوادي القرود بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، الكشف عن أول منطقة صناعية خاصة بالأسرة الـ18، إلى جانب الكشف عن 30 ورشة صناعية منها ورش لاكتشاف وتنظيف الذهب ولتلوين الفخار، وإبر حياكة للأثاث الجنائزي والخشب والطحن، وذلك بالوادي الغربي «وادى القرود» بمحافظة الأقصر.

وكشف حواس، خلال مؤتمر صحفي عالمي عقد بوادى القرود بالأقصر، الخميس، عن مقبرة جديدة أطلق عليها المقبرة رقم 65 وُجد بها بقايا بصل وثوم ودوم وكتان وبقايا عظام حيوانية، وحامل خشبي كان يستعمل لسحب الأثاث الجنائزي لداخل المقبرة، و(اوراستاكا) عليها رسم قرد.

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وأشار إلى أنه تم الكشف داخل المنطقة الصناعية على حفرة ضخمة للتخزين وفرن لحرق الفخار و«تانك» للمياه، وخاتم خاص بالملك أمنحتب الثالث، وأجنحة إله حورس من الأسرة الـ 18، وخاتم فضة يخص ملكة من الملكات.

وأوضح أنه تم البدء في تلك الحفائر عام 2010 و2011 وتوقفت بعدها، ثم تم العمل بها خلال عام 2017، مشيرا إلى أنه في عام 1799 كانت أول بعثة خاصة بنابليون بونابرت تعمل في هذا الوادي، وسجلوا جزءا بسيطا من الورش المكتشفة حديثا.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إن هذا الكشف نتائج حفائر لعدة سنوات، خاصة أن تلك المنطقة لم تتم بها أي أعمال حفائر منظمة، مشيرًا إلى أن وادي الملوك به 64 مقبرة، منها 26 مقبرة ملكية بها مقبرتان لملكتين.

وأضاف أن هناك العديد من المقابر الملكية لم يتم الكشف عنها بعد ومازال وادي القرود يخفي العديد من الأسرار.