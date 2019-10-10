شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة غدًا.. والقاهرة «32» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى:

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 20 31

دمنهور 19 30

الإسكندرية 18 30

بلطيم 21 28

مطروح 20 28

السلوم 19 27

سيوة 18 33

بورسعيد 22 29

دمياط 23 28

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 33

العريش 21 29

رفح 21 29

رأس سدر 22 33

نخل 18 31

نويبع 27 33

طابا 23 31

كاترين 17 31

الطور 25 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 26 36

الفيوم 24 34

بني سويف 23 34

المنيا 20 34

أسيوط 21 35

سوهاج 23 38

قنا 25 39

الأقصر 26 41

أسوان 28 42

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 26 41

شلاتين 25 38

أبورماد 27 37

حلايب 28 36

رأس حدربة 28 36