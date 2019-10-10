شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ببلجراد غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشارك الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني في اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنطلق الجمعة، في العاصمة الصربية بلجراد، وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري.
وأفاد بيان لمجلس نواب، الخميس، بأنه ستعقد في إطار هذه الاجتماعات الدورة رقم 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد.
وأضاف البيان أن «عبدالعال» سيلقي كلمة خلال الاجتماعات، تحت عنوان (تعزيز القانون الدولي.. الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي)، وستشهد الاجتماعات الفرعية مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي، مثل اللجان الدائمة للاتحاد، وكذلك اللجان المتخصصة، فضلا عن عدد من البنود الإجرائية المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات.
ويشارك رئيس البرلمان في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بصفته عضوًا فيها ممثلًا عن المجموعة العربية، كما يشارك في اجتماعات الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف.
كانت هذه تفاصيل خبر «عبدالعال» يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ببلجراد غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.