شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ببلجراد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني في اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنطلق الجمعة، في العاصمة الصربية بلجراد، وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري.

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وأفاد بيان لمجلس نواب، الخميس، بأنه ستعقد في إطار هذه الاجتماعات الدورة رقم 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد.

وأضاف البيان أن «عبدالعال» سيلقي كلمة خلال الاجتماعات، تحت عنوان (تعزيز القانون الدولي.. الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي)، وستشهد الاجتماعات الفرعية مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي، مثل اللجان الدائمة للاتحاد، وكذلك اللجان المتخصصة، فضلا عن عدد من البنود الإجرائية المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات.

ويشارك رئيس البرلمان في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بصفته عضوًا فيها ممثلًا عن المجموعة العربية، كما يشارك في اجتماعات الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف.