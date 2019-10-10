شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ 4 قرارات إزالة لـ 300 متر ردم فى النيل بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط 4 قرارات إزالة عبارة عن ردم بمكعب 300 م3، بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الإدارة، استمرارا للحملات الرى تقوم به الإدارة خلال هذه الفترة الماضية.

وتواصل وزارة الرى تنفيذ قرارات الإزالة، حيث يتم شن حملات يومية فى كل المحافظات المطلة على نهر النيل، التى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتدين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.