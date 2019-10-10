شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعقد ندوة بعنوان "أكتوبر حكاية نصر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص احتفالًا بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على نشر الوعى الوطنى لدى الطلاب، إذ نظمت الجامعة ندوة بعنوان "أكتوبر حكاية نصر.. العبور الجديد".

حضر الندوة اللواء الدكتور محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ومحافظ الأقصر الأسبق ورئيس الحرس الجمهورى الأسبق، صقر الصاعقة المصرية وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

استهل الدكتور ماجد نجم كلمته الافتتاحية بالترحيب باللواء محمود خلف، مشيرا إلى أهمية هذة الندوة فى استحضار روح أكتوبر المجيد لدى الطلاب وكيفية استعادة قواتنا المسلحة السيادة والكرامة المصرية والعربية بعبور خط بارليف المنيع و هزيمة العدو الإسرائيلى وتحيطم أسطورة الجيش الذى لا يقهر فهى ملحمة ومعجزة شهدت لها الأكاديميات العسكرية العالمية بذل فيها المصريون أرواحهم و أموالهم.

وأعرب اللواء محمود خلف، عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة خاصةً أن منطقة حلوان كانت قريبة لأماكن التدريب على اختراق الساتر الترابى، مضيفاً أن حرب أكتوبر تقدم لنا العديد من الدروس القيمة و توضح الأسباب الحقيقيه للنصر التى تتمثل فى وحدة الشعب المصرى و رفضه للهزيمة وبذله كل غالى فداء للوطن، كما أشاد بالدور البطولي لسيدات مصر العظام و مساهمتها بحليها فى المجهود الحربى و انضمامها لأطقم تمريض و رعاية المرضى، مشيرا إلى الأوقات العصيبة التى مر بها المصريون و التفافهم حول قواتهم المسلحة التى بأدائها الرائع فى ساحات المعارك و تدريبها العالى احتلت المركز الأول اقليميا والعاشر عالميًا.

وفي ختام الندوة قام الدكتور ماجد نجم بإهداء درع جامعة حلوان إلى اللواء محمود خلف تقديراً لدوره البارز في حرب أكتوبر المجيدة، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع البطل وقيادات الجامعة.



جانب من جامعة حلوان (1)



جانب من جامعة حلوان (2)

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جانب من جامعة حلوان (3)



جانب من جامعة حلوان (4)



جانب من جامعة حلوان (5)