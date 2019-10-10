شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: رفع تراكم مخلفات فى طلخا استجابة لشكاوى الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت وزارة البيئة إجراءات التعامل مع الشكوى التى تقدم بها عدد من أهالى قرية سرسو مركز طلخا من مقلب قمامة وتراكمات كميات كبيرة من الهدم والبناء حفاظا على البيئة والصحة العامة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة المحلية والتنفيذية لمجلس مدينة طلخا لرفع كافة تراكمات المخلفات، فى إطار توجيهات وزيرة البيئة بضرورة التعامل بشكل فورى مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت.

وتوجهت لجنة من فرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا لاستكمال أعمال تسوية مخلفات الهدم والبناء بعد الانتهاء من أعمال رفع القمامة من المنطقة، بالتعاون مع مجلس مدينة طلخا.

وفى سياق آخر كانت وزيرة البيئة قد أجرت زيارة مفاجئة لمحمية الغابة المتحجرة حيث تفقدت الوزيرة الأوضاع وعمليات التطوير، فى إطار جولاتها التفقدية للأعمال الإنشائية وأعمال التطوير التى يتم تنفيذها من خلال مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية.



رفع تراكم مخلفات في طلخا استجابة لشكاوي الأهالي (1)

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رفع تراكم مخلفات في طلخا استجابة لشكاوي الأهالي (2)



رفع تراكم مخلفات في طلخا استجابة لشكاوي الأهالي (3)