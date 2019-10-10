- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإنشاء مكتبى توثيق بمدينتى 6 أكتوبر وملوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق 6 أكتوبر"، ويكون مقره الدور الأرضى بجهاز مدينة 6 أكتوبر، بمبنى التراخيص القديم، ويختص فرع التوثيق بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص.
كما نشرت الجريدة، قرار بإنشاء فرع للتوثيق باسم " فرع توثيق ملوي المطور"، يتبع الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، ويكون مقره الدور الأرضي بفندق سميراميس "طريق اسوان/ ملوي بمركز شرطة ملوي"، ويختص فرع التوثيق بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص.
القرار
تابع القرار
كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإنشاء مكتبى توثيق بمدينتى 6 أكتوبر وملوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.