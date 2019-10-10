شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإنشاء مكتبى توثيق بمدينتى 6 أكتوبر وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق 6 أكتوبر"، ويكون مقره الدور الأرضى بجهاز مدينة 6 أكتوبر، بمبنى التراخيص القديم، ويختص فرع التوثيق بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص.

كما نشرت الجريدة، قرار بإنشاء فرع للتوثيق باسم " فرع توثيق ملوي المطور"، يتبع الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، ويكون مقره الدور الأرضي بفندق سميراميس "طريق اسوان/ ملوي بمركز شرطة ملوي"، ويختص فرع التوثيق بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص.