شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يصدر قرارا بالموافقة على تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى المعتمد فى الأستانة خلال الفترة من 28 إلي 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى، والقرار رقم 44/3 أ ت المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية. نشر القرار فى الجريدة الرسمية. Advertisements كان مجلس وزراء الخارجية، قرر تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى إلى اسم منظمة التعاون الإسلامى.

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