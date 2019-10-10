شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع جنوب إفريقيا لاستيراد 3 زرافات لحديقتى حيوان الجيزة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك مفاوضات مع سلطات جنوب إفريقيا لبدء إجراءات استيراد 3 زرافات لحديقة حيوان الجيزة وحديقة حيوان الإسكندرية.

وأضاف "رجائى"، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن استقدام 3 زرافات من جنوب إفريقيا قريبا، منها ذكر لحديقة حيوان الجيزة، وذكر وانثى لحديقة حيوان الإسكندرية، مؤكدا أن استيراد الزرافات سيكون طبقا للاشتراطات الدولية، وتجر ى حاليا المباحثات مع جنوب إفريقيا بهدف تدبير عرض الزرافات التى تحتاجها حدائق الحيوان من خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

وتابع رئيس حدائق الحيوان، أن استيراد الحيوانات، طبقا لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية والاشتراطات الدولية لمنظمة الصحة الحيوانية، مؤكدا أنه يجرى حاليا بدء إجراءات استيراد 3 زرافات من جنوب أفريقيا طبقا لهذه الاشتراطات، تمهيدا لوصولها إلى مصر قريبا، وعرضها فى حديقة حيوان الجيزة، والإسكندرية.