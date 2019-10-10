شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية: 75% من أخبار "الجزيرة" مخصصة لمصر والسعودية و10% فقط عن إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائية حديثة أن حجم التناول الإعلامى لأخبار دولة قطر فى قناة الجزيرة خلال فترة 7 أيام لم يزد عن 10 % من إجمالى الأخبار التى بثتها القناة؛ فى حين أفردت القناة مساحة تصل الى 47% من تغطيتها لأخبار المملكة العربية السعودية، و23% لأخبار مصر.
وأشارت الإحصائية- التى أعدها الإعلامى السعودى عادل الفراج- إلى أن قناة الجزيرة بثت 417 خبراً عن الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، بنسبة تصل إلى 88%، فى حين لم تتجاوز الأخبار الخاصة بتميم بن حمد أمير دولة قطر الـ57 خبراً بنسبة تصل إلى 12% فقط
وكشفت الإحصائية، عن أن الجزيرة بثت 2724 خبراً عن المملكة العربية السعودية بنسبة تصل إلى 47% من إجمالى الأخبار التى بثتها القناة، فيما حلت مصر فى المرتبة الثانية بنسبة حوالى 23% من الأخبار بما يعادل 1334 خبراً.
وفى مقابل سيل الأخبار الخاصة عن مصر والسعودية فى القناة القطرية، لم تتجاوز نسبة الأخبار الخاصة بإسرائيل الـ10 % بنحو حوالى 588 خبراً، ونشرت القناة عن الولايات المتحدة الأمريكية 577 خبرًا، أما قطر نفسها فلم تزد الاخبار الخاصة بها عن 566 خبراً.
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