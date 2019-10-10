"لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم".. اعرف إزاى تحصل على عضوية نقابة المعلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، عن نيتها فى التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى، لسد العجز بالمدرسين بالمدارس، والذى أوضحت أن العجز بهم بلغ نحو 320 ألف معلم، واقترن ذلك الإعلان بشرط الحصول على عضوية نقابة المعلمين.
ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير كيفية الحصول على عضوية نقابة المعلمين، للتعاقد مع الوزارة:
1- التوجه لأقرب مقر للجان النقابية أو النقابات الفرعية بالمحافظات.
2- ملئ بيانات استمارة العضوية "الاسم، تاريخ الميلاد، رقم البطاقة، تاريخ التخرج".
3- سداد قيمة رسم القيد "54 جنيهًا".
4- سداد 135 جنيهًا قيمة اشتراك النقابة لمدة عام، كعضوية مؤقتة.
5- ختم الاستمارة من النقابة، ومن ثم الحصول على كارنية خلال أيام.
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