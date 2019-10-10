شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 18 محلاً تجاريًا وصيدليتين بقيمة 27 مليون جنيه في العبور الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عقد أول مزاد علني بمدينة العبور الجديدة، لبيع عدد (18 محلاً تجارياً + 2 صيدلية) بمساحات تتراوح بين 19م2 و20م2 للمحال التجارية، وحوالي 40م2 للصيدليات، وبلغ إجمالي القيمة البيعية للمزاد ما يقرب من 27 مليون جنيه.

وأوضح «سمير» أن سعر بيع المتر المربع الواحد للمحال التجارية الخلفية بلغ نحو 45 ألف جنيه، بينما تراوح سعر بيع المتر المربع الواحد للمحال الأمامية بين 60: 76 ألف جنيه، أما سعر المتر المربع بالصيدليات فبلغ نحو 88 ألف جنيه.

وأشار إلى أن جلسات المزاد شهدت إقبالا شديدا من المزايدين، حيث وصل عددهم إلى 82 مزايدا، مضيفاً أنه تم طرح المحال التجارية التي تم بيعها بالمزاد بأنشطة مختلفة تتنوع بين (كافيهات ومطاعم – مجمدات – سوبر ماركت – خضروات وفاكهة – حدايد وبويات.. إلخ).