شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة في قضية المهندس المصري بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، متابعة قضية المواطن المصري المهندس «علي أبوالقاسم»، الذي صدر ضده حكم بالإعدام في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية.

ولفت النائب العام، في بيان لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الخميس، إلى أنه قد تم أيضا الحصول على تقرير المعمل من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إرسال مذكرة وكافة الأوراق والمستندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية، حيث تم عرض أن هناك متهمين آخرين في القضية قد وجهت لهما تهمة تصدير المخدر.

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‎وأكدت وزارة الهجرة متابعتها المستمرة لقضية المهندس المصري على أبوالقاسم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك القضية، التي ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة العليا بالرياض، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة.

‎وجددت وزارة الهجرة تأكيدها وطمأنة الرأي العام المصري على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج، سواء قصاصا أو إعداما أو غيرهما.

‎وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتم الاعتماد في تلك القضية على ما يصدر من بيانات رسمية متتالية من قِبَل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حتى لا تؤثر الأخبار المتضاربة سلبا على موقف المواطن المصري بالقضية.

‎وتهيب الوزارة بأن يتم تفهم أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة، وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.