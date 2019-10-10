شكرا لقرائتكم خبر عن حذف عقارين بالقاهرة من سجل المنشآت ذات الطراز المعمارى (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر وزير الإسكان، عاصم الجزار، حذف عقارين بمحافظة القاهرة من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري. Advertisements جاء القرار في عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم. وللاطلاع على العقارات المحذوفة:

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