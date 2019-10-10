شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: إضافة عدد من العقارات ذات الطراز المعماري لمحافظة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر وزير الإسكان، عاصم الجزار، إضافة 8 عقارات لسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة. وجاء القرار في عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الإسكان»: إضافة عدد من العقارات ذات الطراز المعماري لمحافظة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.