شكرا لقرائتكم خبر عن حذف مبنى استراحة مدير أمن الغربية من سجل منشآت الطراز المعماري (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر وزير الإسكان، عاصم الجزار، حذف مبنى استراحة مدير أمن الغربية في شارع الجيش بحي ثان طنطا من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الغربية. ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم.

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