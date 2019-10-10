شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: وصول العائمة الجديدة إلى مقرها بنادي الأطباء بالجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس نقابة الأطباء عن وصول العائمة الجديدة «المطعم العائم»، إلى مقر نادى الأطباء بالجيزة، قادمة من ترسانة المعصرة لتستقر في نيل الجيزة بمقر نادي الأطباء في البحر الأعظم.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين الصندوق والمشرف على المشروع، إن المطعم العائم على نيل الجيزة يليق بأطباء مصر، وكان حلمًا يراود خيال كل أعضاء النقابة نظرا لتهالك المركب القديم وعدم صلاحيته، وتحقق ذلك الحلم بوصول العائمة.

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وقال بيان للنقابة إن العائمة بدأ بناؤها في 2015، وتعتبر إضافة كبيرة لنادى الأطباء ليطور خدمات النادي الترفيهية والاجتماعية بصورة تليق بالأطباء، حيث تم التعاقد مع شركة المقاولين العرب للتنفيذ والإنشاء، ومع المهندس الاستشاري البحري إيهاب صبيح لمتابعة التنفيذ.

وأضاف: «المطعم العائم الجديد يعتبر ثلث مساحة النادي، ومكون من ثلاثة أدوار الأول قاعة مؤتمرات، والثاني مطعم، والثالث مكشوف، وتتبقى المرحلة الأخيرة وهى مرحلة الفرش والديكور والتي سيجري العمل فيها بعد انتهاء الانتخابات، ليعلن عن افتتاحه في حفل كبير تقيمه النقابة».

واختتم: «هذه هي المرحلة الأولى في تطوير النادي بالشكل اللائق، وفى القريب العاجل سيتم تطوير وتجديد كافة قاعات ومرافق النادي».

عائمة نقابة الأطباء

عائمة نقابة الأطباء

عائمة نقابة الأطباء

عائمة نقابة الأطباء

عائمة نقابة الأطباء