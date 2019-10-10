شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس يطالب بطرد القائم بالأعمال التركية: «رسالة للإمبراطور العثماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس بطرد القائم بالأعمال التركية في مصر، على خلفية الهجوم الذي شنته تركيا على سوريا. وقال ساويرس، عبر حسابه على موقع التدوين «تويتر»: «اطردوا سفير تركيا من مصر.. احتلال سوريا تحت أي مسمى مرفوض»، ولكن مع توالى التعليقات إنه لا يوجد في القاهرة سفير لتركيا، قال ساويرس مجدداً: «نبهنى الكثيرون أنه لا يوجد سفير تركى بل قائم أعمال... آسف... طب ممكن نطرد قائم الأعمال بقه». وأكمل: «لإن لازم نبعت رسالة للإمبراطور العثمانى ده ونقف مع سوريا الشقيقة والأكراد الذين حاربوا داعش وخذلهم دونالد ترامب... إحنا برضه المصريين».

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