شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على إعفاء تأشيرات دخول الجوازات الدبلوماسية بين مصر والبحرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة بين مصر وحكومة البحرين. Advertisements ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم. وللاطلاع على نص القرار:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوافق على إعفاء تأشيرات دخول الجوازات الدبلوماسية بين مصر والبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.