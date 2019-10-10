شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ونظيره الفلسطيني يبحثان تبادل الخبرات والزيارات والتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، المهندس مجدى الصالح، وزير الحكم المحلى الفلسطينى، الذى يزور القاهرة ضمن الوفد الوزارى المرافق لرئيس الوزراء الفلسطينى، وذلك بحضور دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد شعراوي حرص مصر على دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز آفاق التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

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وأشاد الوزير الفلسطينى بدور مصر الرائد والمحورى فى المنطقة وما تقدمه للشعب الفلسطينى من دعم ومساندة على مدار السنوات الماضية على كافة المستويات.

تم خلال اللقاء الاتفاق على استمرار التواصل بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، وتشكيل لجنة مشتركة لتبادل الزيارات والوفود لبحث التعاون المشترك فى عدد من المجالات المهمة، وعلى رأسها التدريب والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

كما تم الاتفاق أيضاً علي تبادل الخبرات في مجالات تقديم الخدمات التكنولوجية للمواطنين، خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية لميكنة الخدمات المحلية فى المحافظات وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بما يحقق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن، وكذا تبادل الخبرات أيضاً بشأن موضوعات التحول الرقمي والمخلفات الصلبة في إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة التي تنفذها الدولة والقضايا السكانية وبعض الموضوعات الأخرى التي تساعد فى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني البلدين عبر الإدارات المحلية.

وفي نهاية اللقاء تبادل اللواء محمود شعراوي والمهندس مجدى الصالح دروع الوزارتين.