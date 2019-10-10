بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ومحافظة الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات مرافق محافظة الجيزة، وشلمت مجالات التعاون بين الجانبين، معالجة واستخدام صور الأقمار الصناعية، وبرامج الأعمال المساحية، وبرامج وحلول نظم المعلومات الجغرافية، والتدريب، والمشروعات البحثية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، والتنظيم والمشاركة فى المعارض والمؤتمرات والندوات.

وقع البروتوكول الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، واللواء محسن كمال الشورى رئيس الجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات مرافق الجيزة.

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وأعلن بيومى تنظيم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وجامعة عين شمس حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجي أول دبلوم دراسات عليا مهني مصري فى مجالي الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالشراكة بين الهيئة والجامعة ومعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت التقرير إلى أن عدد مشروعات التخرج لهذا العام ثلاثة مشروعات تعمل على حل مشكلات فعلية بالمجتمع المصري بالتعاون مع كيانات هامة بالدولة، وتهدف إلى وضع أسلوب إدارة متطور للمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وإدارة المرافق الحيوية بأحدث التقنيات والخرائط والصور الفضائية، كما تضع تصور مستقبلي لإدارتها من خلال التقنيات الحديثة للاستشعار من البعد تحت إشراف ثلاث فرق عمل من نخبة أساتذة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وممثلي الكيانات بالدولة.

وأشار د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث إلى أن جامعة عين شمس من الجامعات العريقة التى تتيح برامج تعليمية وفق معايير الجودة والتميز العالمية فى مجتمع المعرفة، مضيفا أن البرنامج يشرف عليه الهيئة القومية للاستشعار من البعد كبيت خبرة بالشراكة مع جامعة عين شمس.



جانب من توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ومحافظة الجيزة (1)



جانب من توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ومحافظة الجيزة (2)



جانب من توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ومحافظة الجيزة (3)



جانب من توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ومحافظة الجيزة (4)