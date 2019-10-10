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رئيس الوزراء يصدر قرار باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، باعتبار كلا من مشروع إنشاء محور ترعة الزمر الحر بالجيزة ومشروع إنشاء محور سمالوط العلوى على النيل ومداخله بالمنيا ومشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الأسكندرية بالطريق الساحلى الدولى من أعمال المنفعة العامة.

واعتبار مشروع الإمتداد الشرقى لطريق جنيفة حتى معديه الشط شاملا تنفيذ 2 كوبرى خرسانى فى تقاطعه مع وصلة النفق وطريق المعاهدة والواقع بنطاق محافظة السويس ومشروع تنفيذ جزء من خط طرد لمحطة رفع الصرف الصحى بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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