شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بإعفاء تأشيرات الدخول بين مصر والبحرين لحاملى جوازات السفر الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع فى المنامة بتاريخ 11-11-2018 نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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