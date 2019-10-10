شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتخصيص 50 فداناً بمحافظة أسوان لإقامة مشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 491 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 50 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة أسوان لاستخدامها فى إقامة مشروعات (محاجر بيطرية - مجازر آلية). Advertisements نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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