عبدالعال يتوجه إلى صربيا للمشاركة باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

يتوجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني صباح اليوم الخميس، إلى صربيا؛ للمشاركة في اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولى والمقرر عقدها في العاصمة الصربية بلجراد خلال الفترة من 11 – 17 أكتوبر 2019 .

ومن المقرر أن يلقي عبدالعال كلمة تحت عنوان "تعزيز القانون الدولي، الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي".

Advertisements

وتشهد الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى خلال الاجتماعات الفرعية لأجهزة الاتحاد البرلماني الدولى مثل اللجان الدائمة للاتحاد وكذلك اللجان المتخصصة، بالإضافة إلى عدد من البنود الإجرائية المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات.

كما يشارك رئيس مجلس النواب في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولى بصفته عضوًا فيها ممثلًا عن المجموعة العربية فضلاً عن المشاركة في اجتماعات الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف.

يذكر أن الجمعية تعقد في إطار اجتماعات الدورة رقم 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي وكذلك اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد .