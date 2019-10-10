شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 22 30

دمنهور 21 29

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 28

مطروح 22 28

السلوم 21 29

سيوة 20 33

بورسعيد 23 29

دمياط 23 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 33

العريش 20 29

رفح 19 29

رأس سدر 22 34

نخل 17 32

نويبع 23 33

طابا 22 31

كاترين 16 31

الطور 26 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 26 36

الفيوم 22 34

بنى سويف 22 34

المنيا 20 34

أسيوط 22 35

سوهاج 23 36

قنا 24 40

الأقصر 25 41

أسوان 27 42

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 27 40

شلاتين 27 36

أبو رماد 26 36

حلايب 27 34

رأس حدربة 27 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 40

المدينة 26 39

الرياض 24 37

المنامة 30 37

أبوظبى 29 37

الدوحة 29 36

الكويت 22 41

دمشق 13 34

بيروت 24 29

عمان 18 32

القدس 17 28

غزة 20 29

بغداد 23 40

مسقط 28 33

صنعاء 10 22

الخرطوم 26 38

طرابلس 21 25

تونس 18 26

الجزائر 16 24

الرباط 15 26

نواكشوط 26 36

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 07 25

إسطنبول 15 22

إسلام آباد 18 31

نيودلهى 20 34

جاكرتا 24 33

بكين 12 22

كوالالمبور 24 32

طوكيو 18 25

أثينا 17 25

روما 12 25

باريس 12 17

مدريد 15 27

برلين 10 14

لندن 15 16

مونتريال 07 16

موسكو 07 10

نيويورك 12 15

واشنطن 13 23