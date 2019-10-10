شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرتا تفاهم بين العربية للتصنيع وشركات روسية فى "البنية التحتية للمطارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وزير التجارة والصناعة، ونظيره الروسى"دينيس مانتروف"، والفريق "عبد المنعم التراس "رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرتين للتفاهم بين الهيئة وشركتي "أزموت Azimut وألمز Almaz " الروسيتين .

يأتي توقيع مذكرات التفاهم في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الاقتصاد القومي وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وأوضح وزير التجارة والصناعة مساندة الحكومة لمجهودات الهيئة العربية للتصنيع، لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات العالمية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على إصلاح العجز في الميزان التجاري لمصر وأيضا في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة.

وأضاف أن وزارة الصناعة تستهدف تعظيم الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة والتي تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج بهدف تلبية احتياجات الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية ومعدلات التصدير.

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من جانبه ، أشار الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أهمية تعزيز التعاون مع دولة روسيا، خاصة فى ظل قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والمُمتدة منذ زمن طويل ، موضحا أننا بحثنا سبل تسهيل أساليب التعاون في كافة المجالات التي تعمل فيها الهيئة وسيكون هناك قنوات اتصال مُباشرة بين الجانبين لتعزيز ذلك مُستقبلا .

وفي إطار توقيع المذكرتين ، أشار "التراس" إلى أن مجالات التعاون مع شركة أزموت Azimut تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة معدات وأعمال البنية التحتية للمطارات المدنية وفقا لمواصفات الجودة العالمية.

ويتضمن التعاون مع شركة ألمز Almaz الاتفاق على إنشاء مركز فني تقني لخدمات المراقبة والملاحة الجوية في مصر، وأكد "التراس" أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة السياسية الجادة والمتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف أن التكنولوجيا بتلك المعدات تمتاز بالدقة والأمان وبأحجام وأشكال متعددة، كما يمكن تطويعها لتلبية احتياجات المستخدم، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الروسية المتميزة فى هذا المجال والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة وسد احتياجات الطلب المتزايد محليا والتوسع مستقبلا في إفريقيا والدول العربية.

من جانبهم، أشاد مسئولو شركتي "أزموت وألمز" الروسيتين بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، معربين عن تطلعهم للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع مستقبلا لأفريقيا والشرق الأوسط.