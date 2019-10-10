حدث ليلاً| تفاصيل تعيينات المعلمين وقصف 181 هدفًا في شمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

السيسي ورئيس العراق يبحثان هاتفياً العدوان التركي على سوريا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس العراقي برهم صالح.

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"الأولوية للمتعاقدين سابقا".. نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن تعيينات المعلمين

طالب الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، المعلمين الذين لديهم أسئلة بشأن البوابة الإلكترونية الجديدة للمعلمين الاتصال بالدعم الفني.

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"الموجة الأولى من التطهير".. طارق شوقي معلقًا على فصل أكثر من 1000 معلم

علَّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على فصل أكثر من 1000 معلم بالوزارة وتعيين عدد من المعلمين في الفترة القادمة.

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"ماعندناش حاجةنخسرها".. وزير التعليم عن تطبيق المنظومة الجديدة- فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بداية من الفصل الدراسي القادم سيكون هناك تغير ملحوظ في إدارة ملف الكتب.

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ابنة صاحب صورة "الجد الهارب من الحرب": 9 محامين تطوعوا لرد حقنا

قالت رشا مختار مغازي، ابنة صاحب صورة "الجد الهارب من حرب أكتوبر"، التي انتشرت مؤخرًا على صفحات موقع التواصل "فيسبوك"، إنها تلقت اتصالات من 9 محامين أبدوا تضامنهم مع أفراد الأسرة، وعرضوا مقاضاة ناشر صورة أبيها بدعوى التشهير.

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إخلاء الشقة وسجن للمخالفين.. ننشر تفاصيل مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة

كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة.

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١٠ قرارات لمجلس نقابة الصحفيين بشأن أزمة جريدة التحرير

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء في مقر جريدة التحرير، تنفيذًا لقراره السابق في 2 أكتوبر الماضي، متخذًا القرارات التالية:

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وفد رئاسة مجلس الوزراء يتفقد القرى الأكثر احتياجًا في الأقصر

تفقد وفد رئاسة مجلس الوزراء الذي يزور الأقصر، في جولة ميدانية، القرى التي تم اختيارها بمحافظة الأقصر لتكون ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، وهي "النجوع قبلي بمركز إسنا، والرياينة بمركز أرمنت، والمدامود بحرى بمركز الزينية".

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وزير الخارجية: مصر تريد اتفاقًا عادلاً في أزمة سد النهضة الإثيوبي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن تقديم الحكومة بيانًا لمجلس النواب بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي يأتي في إطار تعامل الدولة المصرية بشفافية مع هذا الملف الجوهري.

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"عملية أمريكية- تركية مدبرة".. عبد المنعم سعيد معلقًا على غزو أردوغان لسوريا

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن غزو الجيش التركي للأراضي السورية يعد عملية أمريكية- تركية مدبرة، مشيرًا إلى أن العملية لم تحدث مفاجئة.

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مقتل 7 مدنيين على الأقل جرّاء العدوان التركي على شمال سوريا

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية في نبأ عاجل الأربعاء، نقلاً عن مراقبين، أن الاعتداء التركي على شمال سوريا تسبب حتى الآن في مقتل 7 مدنيين على الأقل.

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مسؤول بالبنتاجون: العدوان التركي على سوريا يهدد بإطلاق 11 ألف داعشي

قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية، إن الاعتداء التركي على شمال سوريا يهدد قدرة "قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أمريكيًا على حراسة أكثر من 11 ألف شخص من أسرى داعش الخطيرين".

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"الدفاع التركية" تعلن قصف 181 هدفًا في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، قصف 181 هدفًا، بعد نحو ثماني ساعات من بدء عدوانها العسكري شمالي سوريا.

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سانا: نظام اردوغان يواصل عدوانه ويستهدف بلدات وقرى سورية

أعلنت وكالة الأنباء السورية أن النظام التركي واصل عدوانه واستهدف بالمدفعية بلدة مطارع والقري المحيطة بها بريف حلب السوري .

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عضوان بارزان في الكونجرس يعدان عقوبات على أردوغان وقادة تركيا

أعلن عضوان بارزان في الكونجرس الأمريكي أنهما يعملان على فرض عقوبات على تركيا بعد عدوانها العسكري على الأكراد في شمال سوريا.

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مصادر محلية:تدمير لواء تابع لقسد في ريف الرقة الشمالي السوري

دمر الجيش التركي أبرز مقرات قوات سورية الديمقراطية (قسد) قرب بلدة تل الحمام في ريف الرقة الشمالي السوري.

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الأمين العام المساعد للجامعة العربية: العرب لن يتركوا سوريا بمفردها أمام الغزو التركي

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة ستعقد جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية صباح السبت المقبل؛ لمناقشة تداعيات الغزو التركي لشمال شرق سوريا.

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نتائج الانتخابات التشريعية في تونس تؤكد فوز حركة النهضة الإسلامية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء الأربعاء النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية والتي أكدت فوز حركة النهضة الإسلامية.

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