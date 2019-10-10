قبل التقلبات الجوية.. نصائح الأرصاد للسائقين وقائدي الطائرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

نصح الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية ورئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، المواطنين باستمرار متابعة النشرات الجوية، واتباع تعليمات الهيئة العامة للأرصاد بخصوص الجو، وذلك بسبب التقلبات الجوية المرتقبة.

وقال عطا إن فصل الخريف هو من الفصول الانتقالية التي تتميز بالتغيرات الحادة والسريعة في الطقس، أي من الممكن أن تشهد ارتفاعًا وانخفاضًا في درجات الحرارة في ذات اليوم.

ودعا عطا، في تصريحات لمصراوي، السائقين إلى توخي الحذر عند القيادة والعمل على تقليل السرعة قدر الإمكان خلال الساعات المبكرة من الصباح، واتباع تعليمات المرور اللازمة، واستخدام الإشارات الضوئية الخاصة في هذه الظروف، إلى جانب ترك مسافة كافية بين السيارة والأخرى حفاظًا على أرواح المواطنين.

ونصح المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، كباتن الطائرات، بضرورة إضاءة نور الكابينة الداخلية للطائرة، خلال رحلة السفر، وذلك في الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة من الصباح نتيجة عدم سطوع الشمس بشكل كامل وتقلبات الطقس.

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كما نصح عطا، أولياء أمور الطلاب بضرورة الحذر من التقلبات الجوية قائلاً: "خدوا بالكم من أولادكم عند الذهاب إلى المدارس مبكرًا ويجب ارتدائهم ملابس أخرى تحت قميص أو تيشيرت المدرسة بسبب انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر، حيث يصل فرق درجات الحرارة ما بين الصغرى والعظمى 20 درجة مئوية.

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