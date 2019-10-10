أخبار مصر | برعاية حواس.. الإعلان عن كشفين أثريين في الأقصر بعد قليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية حواس.. الإعلان عن كشفين أثريين في الأقصر بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعلن الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، بعد قليل عن كشف أثري في وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وعدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وترأس الدكتور زاهي حواس بعثة أثرية ضخمة تضم أثريين وفنيين وعمال مصريين في جبانة طيبة المعروفة باسم "وادي القرود" غربي الأقصر، وبدأ العمل منذ عام في البحث عن قبر زوجة الملك توت عنخ آمون، والذي من المتوقع أن يكون هو كشف اليوم.

وقال حواس إن من مميزات هذا الكشف الذي وصفه بالضخم، أنه تم من خلال خبرات وأيدي مصرية خالصة، حيث تضم البعثة برئاسته ما يقرب من 200 عامل بوزارة الآثار بوادي الملوك.

علمت الخليج 365 من مصدر بوزارة الآثار، أن حواس سيعلن اليوم عن كشفين أثريين الأول في جبانة طيبة القديمة، والثاني في محيط مقبرتي مرنبتاح ورمسيس الثالث بوادي الملوك الشرقي.