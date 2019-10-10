شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها والان مع تفاصيل الخبر
- إعلان التكتلات السياسية بتونس رفض التحالف مع النهضة داخل البرلمان وهو ما يعرقل مخططها فى تشكيل حكومة ائتلافية.
- فشل حركة النهضة فى حسم الانتخابات الرئاسية التونسية بعد خسارة مرشحها عبد الفتاح مورو.
- أزمة قضية التنظيم السرى للإخوان والتى تورط فيها عدد كبير من قيادات الحركة الإخوانية.
- الانشقاقات الكبيرة داخل حركة النهضة بسبب سوء إدارة قيادات الحركة.
- ظهور الغنوشى فى حفل رقص تسبب فى توجيه انتقادات من كوادر الحركة له واتهامه بتشويه الحركة الإخوانية.
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