اعرف ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع × 6 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع سواء عربات أو جرارات. 1ـ ورش التبين جرى إنشاؤها عام 1983. 2ـ تقع على مساحة 95 فدانًا شاملة الورش والأحواش. Advertisements 3ـ يبلغ عدد العاملين بها حوالى 508 عاملين وفنييين ومهندسين. 4ـ تعتبر من الورش الرئيسية التى تعمل فى عمرات وصيانة جرارات وعربات البضائع. 5ـ يجرى بها الصيانة الدورية لعدد 300 جرار شهريًا بمعدل 10 جرارات يوميًا. 6ـ تقوم بعمل عمرة عمومية اسمية لعدد 60 عربة بضائع.

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