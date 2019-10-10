شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتيبة نحل تعمل على مدار اللحظة داخل المركز النموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى، والأوراق الثبوتية للمواطنين بمنطقة العباسية. ترجمة الأوراق الثبوتية لـ6 لغات، واستخراج الأوراق المميكنة، وتخصيص أماكن لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، والسرعة فى استخراج الأوراق.. خدمات تقدمها الأحوال المدنية للمواطنين. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما يتم إيفاد مأموريات للقرى والنجوع للمواطنين لاستخراج الأوراق للمواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.