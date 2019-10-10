شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية 4 ساعات السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مركز ومدينة كفر شكر، السبت المقبل الموافق 12 أكتوبر الجارى، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 4 ساعات من الساعة الخامسة صباحًا وحتى التاسعة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مدينة كفر شكر بالكامل، وكذلك جميع القرى التابعة للمركز، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه جرى إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.