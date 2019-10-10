شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة لـ"البحوث الزراعية" لزيادة إنتاج الزيوت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من الإجراءات الجديدة التى يتبعها مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، لزيادة مساحات المحاصيل الزيتية لاستخلاص وإنتاج الزيوت للحد من الفجوة الاستيرادية وزيوت الطعام وزيادة الإنتاج . - مراجعة التركيب المحصولى الزراعى للمحاصيل الزيتية. -التوسع فى زراعة المحصول الزيتى بالأراضى المستصلحة الجديدة. -زراعة المحصول بمشروع غرب المنيا لاستخلاص الزيتوت. -عمل برامج تربية وأصناف مبكرة النضج لزيادة الإنتاج. -التوسع فى زراعة الذرة والكانولا ودوار الشمس وبذور القطن وفول الصويا . -زيادة المساحات المنزرعة من محصول الزيتون بالأراضى المستصلحة الجديدة. -التوسع فى نشر نمط الزراعة المكثفة، يسمح باستخدام النظم الآلية فى الحصاد لتحقيق إنتاجية أعلى . Advertisements -زيادة المساحات المنزرعة بالسمسم والفول السودانى -التوجه فى زراعة نبات "الكانولا" فى مصر يساهم فى زيادة إنتاج. -التوسع فى زراعات الفول الصويا وعباد الشمس محمل على بعض الزراعات . -زراعة نخيل الزيت، بعد تنفيذ خطة بحثية لتربية هذا النوع من النخيل.

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