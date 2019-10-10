"هشام" يطلب تطليق زوجته: "عينيها زايغة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "هشام. م" دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، طالب فيها بتطليق زوجته "ه. ع"، مبررًا ذلك بأنها "بتعاكس الشباب وأنا معاها وعينها زايغة".

قال الزوج، في دعواه رقم 1540 لسنة 2019، إنه تزوج منذ عام ونصف العام تقليديًا من "ه. ع"، بعد أن وجدها هادئة وبشوشة وماهرة في أعمال الطهي.

وأضاف صاحب الـ36 عامًا، أنه منذ اليوم الأول من الزواج وهو يلاحظ على زوجته مزاحها مع الشباب، ووقت الأفراح لا ترقص إلا مع أصدقائه، وتنظر إليهم بإعجاب، على حد قوله.

Advertisements

وتابع: "لم أتحدث مع زوجتي بشأن ذلك الأمر حتى لا ألفت انتباها، وفوجئت خلال تواجدنا بمناسبة خاصة بالعائلة نظراتها الغريبة لابن صديق والدها، وعندما طالبتها بمغادرة المكان تشاجرت معي أمام الموجودين وتركتني أغادر المكان بمفردي ولم تفكر حتى في مكالمتي على الهاتف المحمول".

ترك "هشام" زوجته بمنزل أهلها لمدة أسبوع للتفكير في الخطوة القادمة في حياتهما الزوجية، واستقر على أن يطالبها بتغير سلوكها وتصرفاتها، وبعدما وافقت وجدها مرة أخرى تنظر إلى بعض الجيران الموجودين بعقار منزل عائلتها، وعند مواجهتها ردت قائلة: "هو أنت هتمنع عيني تشوف الناس".

رفض مقيم الدعوى حديث زوجته، وطالب والدها بإتمام الطلاق بشكل ودي لكنه رفض تاركًا له فرصة شهر للتفكير إلا أن قراره لم يتغير وانتهى به الحال إلى قاعة محكمة الأسرة، لرفع دعوى تطليق لا تزال منظورة حتى الآن.​