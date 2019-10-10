اليوم.. رئيس الوزراء يعلن إطلاق البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:
يعقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
ويتابع المجلس، خلال الاجتماع، ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير قطاعي الصحة والتعليم والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
كما يعقد رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إطلاق أول بوابة إلكترونية لحجز الأراضى الاستثمارية للمناطق الصناعية، بهدف التسهيل على المستثمرين.
وتعد البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، هي أول خريطة إلكترونية "بوابة إلكترونية حكومية" يتم من خلالها حجز الأراضي الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلي والأجنبي التقدم لحجز الأراضي عبر هذه البوابة.
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