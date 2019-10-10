مصر | اليوم.. النطق بالحكم في قضية رشوة المليون ونصف بنظافة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم في قضية رشوة المليون ونصف بنظافة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم الخميس محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة النطق بالحكم في محاكمة المتهم بقضية رشوة إدارة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين اشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا احال مسئول بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتلقية رشوة مليون وخمسمائة ألف جنيه للجنايات.

جاء بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أنه في غضون شهر فبراير عام ۲۰۱۹ - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة بصفته موظفًا عموميًا ـ بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ـ طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من محمود محمد جمال الدين عبد الصمد محمد المبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.

أخذ منهم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة بلومون للتطوير العقاري ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة

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وشهد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته قد أكدت صحة البلاغ المُقدّم وشهد به سابقه؛ وأضاف بأن المتهم يعمل موظفًا بإدارة المقالب بالهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، وأنه قد زعم للشاهد الأول باختصاص لا يملكه؛ إذ يختص وظيفيًا باستلام القمامة الخاصة بالمنازل والشوارع ولا اختصاص له في إنهاء خطابات استرداد مبلغ التأمين الكنتور.