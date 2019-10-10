أخبار مصر | انخفاض تدريجي.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض تدريجي.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 22 30

دمنهور 21 29

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 28

مطروح 22 28

السلوم 21 29

سيوة 20 33

بورسعيد 23 29

دمياط 23 29

الزقازيق 23 32

الاسماعيلية 21 33

السويس 22 33

العريش 20 29

رفح 19 29

رأس سدر 22 34

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نخل 17 32

نويبع 23 33

طابا 22 31

كاترين 16 31

الطور 26 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 26 36

الفيوم 22 34

بنى سويف 22 34

المنيا 20 34

أسيوط 22 35

سوهاج 23 36

قنا 24 40

الأقصر 25 41

أسوان 27 42

أبو سمبل 29 41

الوادى الجديد 27 40

شلاتين 27 36

أبو رماد 26 36

حلايب 27 34