أخبار مصر | 'الصحفيين' تستدعي ناشر جريدة التحرير للتحقيق معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تستدعي ناشر جريدة التحرير للتحقيق معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، بمقر جريدة التحرير؛ وذلك تنفيذًا لقراره السابق في 2 أكتوبر الماضي.

وقرر مجلس النقابة بالإجماع، لفت نظر الزميل أسامة محمد خليل محمد خليل، لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهنى ومخالفته للوائح النقابية ونظمها، وذلك استنادًا إلى نص المادة (76) من قانون النقابة.

كما قرر المجلس، مخاطبة مؤسسة الأهرام المُقيد على عضويتها الزميل أسامة خليل برقم (4124)، للاستفسار عن وضعه القانونى بالمؤسسة، في ظل ما ورد للمجلس من شكاوى عديدة من الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير في شأنه، باعتباره ناشرًا في الجريدة.

وقال المجلس في بيان له، إن خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنة التحقيق، أبلغ المجلس بأن لجنة التحقيق وجهت استدعاءً للزميل أسامة خليل للمثول أمامها للتحقيق في الشكاوى المُقدمة ضده يوم الثلاثاء الموافق 15 / 10 / 2019.

وقام النقيب بالتواصل مع مجدى البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، وقد أبدى تضامن النقابة العامة الكامل مع نقابة الصحفيين في موقفها من أزمة الزملاء بجريدة التحرير، واستعدادها التام لمساندتها في كل خطواتها للدفاع عن مصالح الزملاء الصحفيين بها.

ورحبت نقابة الصحفيين بما أبدته النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام من رغبة في تقديم مختلف أنواع الدعم.

Advertisements

وكان الزملاء الصحفيون العاملون بجريدة التحرير قد تقدموا - بالتنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين - بطلب للانضمام للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام وذلك وفقا لقانون التنظيمات النقابية رقم (13) لعام 2017.

وقد أبلغ رئيس النقابة العامة للعاملين، نقيب الصحفيين، في اتصاله الهاتفي، بموافقة مجلس النقابة العامة على انضمام الصحفيين العاملين بجريدة التحرير للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام.

وبناءً عليه، قام الزملاء بالتحرير - أثناء انعقاد مجلس النقابة بمقر جريدتهم - بمخاطبة وإبلاغ الزميل مجدي البدوي رئيس النقابة العامة، بما يقتضيه القانون بتشكيل لجنة إدارية للنقابة بالجريدة من 7 زملائهم تم إبلاغه رسميًا بهم.

وأضاف المجلس إنه واستكمالًا للملاحظة النقابية السابقة، فإن نقيب الصحفيين قد استفسر هاتفيًا من رئيس الاتحاد العام لعمال مصر السيد/ جبالي المراغي، عما إذا كان لمالك الجريدة الأستاذ أكمل قرطام لجان نقابية بشركاته الخاصة العاملة تحديدًا في قطاع البترول، وقد أعلمه رئيس الاتحاد بعدم وجود هذه اللجان بالمخالفة للقانون.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الشكر للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على موقفها الإيجابي الداعم للصحفيين، بعد إصدارها تعليمات لمكاتب التأمينات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة مكتب تأمينات العجوزة، بعدم غلق الملف التأميني لأي صحفي دون الرجوع للنقابة.

وأكد مجلس النقابة إنه يثق في مواصلة الوزيرة المحترمة جهودها في دعم القانون عمومًا، وحماية حقوق الصحفيين خصوصًا.