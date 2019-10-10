شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم والداخلية» تنظمان «يوم في حب مصر» للطلاب «أصحاب الهمم» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، ماراثون سباق جري 100 متر للطلبة والأطفال «أصحاب الهمم»، تحت شعار «يوم في حب مصر»، والذي أقيم باتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، إن الإدارة تقوم بفاعليات ومسابقات على مستوي الجمهورية في كل النواحي الرياضية والفنية، وإن اليوم تم الاتفاق على اختيار أفضل العناصر رياضيًا من نتائج المسابقات ليتم دعمه فنيًا من خلال اتحاد الشرطة الرياضي.

حضر الاحتفالية الدكتور هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، واللواء نائل ثروت مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء حازم الحبروك مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي، والعميد منار مختار قطاع حقوق الإنسان، والعميد شرين أحمد بدر الدين مدير النشاط الرياضي باتحاد الشرطة.

«التعليم والداخلية» تنظمان «يوم في حب مصر» للطلاب «أصحاب الهمم»

«التعليم والداخلية» تنظمان «يوم في حب مصر» للطلاب «أصحاب الهمم»

«التعليم والداخلية» تنظمان «يوم في حب مصر» للطلاب «أصحاب الهمم»

«التعليم والداخلية» تنظمان «يوم في حب مصر» للطلاب «أصحاب الهمم»

«التعليم والداخلية» تنظمان «يوم في حب مصر» للطلاب «أصحاب الهمم»