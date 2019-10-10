شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن تمويل الاستثمار للمشروعات التنموية فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لدعم الاستثمار مؤخرًا، كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى توفير تمويلات للمشروعات التنموية وصلت إلى 27.8 مليار دولار، ونرصد فيما يلى 7 أرقام هامة عن تمويلات وفرتها وزارة الاستثمار خلال الفترة الأخيرة: وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويلات بلغت 27.8 مليار دولار من شركاء التنمية. التمويلات التى وفرتها وزارة الاستثمار جاءت لدعم 270 مشروعًا فى مختلف القطاعات التنموية . البنك الدولى يأتى على رأس الممولين بنحو 7.2 مليار دولار. اليابان حلت ثانيا بـ2.2 مليار دولار تلاها الصندوق السعودى للتنمية وصناديق عربية بجانب فرنسا وأمريكا. قطاع الكهرباء والطاقة حصل على النصيب الأكبر من التمويلات، بنحو 8.3 مليار دولار. قطاع النقل وشبكات الطرق تم تمويله بـ4.9 مليار دولار. قطاع الإسكان والمرافق تم تمويله بـ4.3 مليار دولار تلاه قطاعات عديدة تمثل 39 جهة منها التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل والتضامن الاجتماعى .

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