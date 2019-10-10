شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 10/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الخميس ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

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نهاراً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس مستقراً وحاراً نسبياً في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الأجواء مشمسة عُموماً مع ظهور بعض السحب العالية، وتظهر بعض السحب المتوسطة والعالية فوق أقصى جنوب شرق المملكة قرب الحدود السعودية قد ينتج عنها زخات محليّة من الأمطار.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية ، ويسود طقس لطيف بوجه عام ، مع ظهور بعض السحب العالية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ، وتسود أجواء صيفية نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق المنخفضة ، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر .