شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: نستهدف تعيين 2500 موظف جديد لتلبية احتياجات مشروع الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن الهيئة تعمل حاليًا على ضم كوادر مصرية من الشباب فى مختلف التخصصات بهدف تلبية احتياجات المحطة النووية بالضبعة من العمالة، مؤكدًا أن إجمالى عدد العاملين بالهيئة حاليًا يبلغ 500 موظف ما بين إدارى وفنى.

وأضاف الوكيل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جرى الإعلان عن المرحلة الثانية من احتياج الهيئة لشغل بعض الوظائف بها ويبلغ عددهم 80 وظيفة، لافتًا إلى أنه من المستهدف تعيين 2500 موظف جديد فى مختلف التخصصات.

وأشار الوكيل، إلى أنه سيجرى الحصول على إذن بدء الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية منتصف العام المقبل، ومن المقرر بدء الإنشاء الفعلى ديسمبر 2020.

الجدير بالذكر أنه يجرى تنفيذ بناء محطة الضبعة النووية وفقًا لمجموعة من العقود التى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ديسمبر 2017، ووفقًا للالتزامات التعاقدية لن يقوم الجانب الروسى ببناء المحطة فقط، بل سيوفر أيضًا الوقود النووى الروسى طوال دورة حياة محطة الطاقة النووية، كما سيساعد الشركاء المصريين فى تدريب الأفراد ودعم تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها.

وبموجب اتفاقية أخرى، سيقوم الجانب الروسى ببناء منشأة تخزين خاصة وتزويد حاويات لتخزين الوقود النووى المستهلك.