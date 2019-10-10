تعرف على حالات رفع عداد الكهرباء وفصل التيار عن المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الشروط والضوابط لشركات توزيع الكهرباء، التى يحب توافرها قبل رفع عداد الكهرباء وحرمان المشترك من التيار الكهربائى. ”الخليج 365” يرصد لقرائه الحالات التى يجرى رفع عداد الكهرباء بسببها وهى كالآتى: ”الخليج 365” يرصد لقرائه الحالات التى يجرى رفع عداد الكهرباء بسببها وهى كالآتى: 1- فى حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن 3 أشهر. Advertisements 2- فى حالة إرسال إنذارين بفصل التيار ولم يستجب المشترك بسداد المديونية. 3- فى حالة تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائى لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد مشترك. 4- فى حالة تعمد المشترك تعطيل العداد للتلاعب فى قيمة فاتورة الاستهلاك.

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