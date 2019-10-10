شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: محطات الصرف الصحى ستغطى 42.4% من صعيد مصر منتصف 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الإسكان، أنه جارى إنشاء 52 محطة معالجة ثنائية وثلاثية في صعيد مصر، وسيتم الانتهاء منهم بنهاية 2019، بجانب 5 محطات معالجة لإعادة استخدام المياه مرة أخرى.
وقال، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن نسبة تغطية الصرف الصحى في قرى مصر عام 2014 كانت 11%، وارتفعت هذه النسبة لـ 37.5%، وفى نهاية 30 يونيو 2020 ستصل هذه النسبة لـ 42.4%، موضحًا أن سكان الريف يمثلون 52% من سكان مصر.
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