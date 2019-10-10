شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: محطات الصرف الصحى ستغطى 42.4% من صعيد مصر منتصف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الإسكان، أنه جارى إنشاء 52 محطة معالجة ثنائية وثلاثية في صعيد مصر، وسيتم الانتهاء منهم بنهاية 2019، بجانب 5 محطات معالجة لإعادة استخدام المياه مرة أخرى.

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وقال، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن نسبة تغطية الصرف الصحى في قرى مصر عام 2014 كانت 11%، وارتفعت هذه النسبة لـ 37.5%، وفى نهاية 30 يونيو 2020 ستصل هذه النسبة لـ 42.4%، موضحًا أن سكان الريف يمثلون 52% من سكان مصر.