شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يكشف مصير المعتدين على مقدمى الخدمة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات أو الغرامة المالية .

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة: يمكن للمواطن أن يتقدم بشكوى ويحصل على حقه من خلال مسئول خدمة المواطنين فى المنشأة الطبية أو مدير المؤسسة الصحية.

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى حال حدوث واقعة تعدى على مقدم الخدمة يجب الاتصال بالخط الساخن 16474 أو اخطار وزارة الصحة لتفعيل الإجراءات القانونية .

وقد انطلقت منظومة التأمين الصحى رسميًا مطلع شهر سبتمبر الماضى فى محافظة بورسعيد كأول محافظات الجمهورية، ومن المنتظر أن يشهد العام المقبل دخول 5 محافظات جديدة ضمن المنظومة، التى تحظى بدعم كامل من الدولة المصرية، باعتبار الخدمة الصحية أحد أهم الأهداف التى تسعى إليها الدولة فى الوقت الراهن.